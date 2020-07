Jordan Peele is bezig met een nieuw horrorproject. De regisseur van Get Out en Us gaat een film maken over een mysterieus zinkgat.

Volgens The Hollywood Reporter is de film gebaseerd op de korte horrorvertelling The Sinkhole. Het verhaal gaat over een jong gezin dat verhuist naar hun droomhuis. Daar komen ze erachter dat er een gapend zinkgat in de achtertuin zit.

Dit blijkt niet om zomaar een zinkgat te gaan, maar één dat allerlei materiële spullen die voorheen kapot waren weer in perfecte staat terug aanlevert. De vraag is: wat gebeurt er wanneer een persoon in het zinkgat springt?

Voor het project schakelt de 41-jarige de hulp in van de eerder voor een Emmy Award genomineerde Issa Rae. Peele zou haar als geschikte regisseur zien aangezien de film zich richt op de illusie van vrouwelijke perfectie en de identiteit van de vrouw.

Peele produceert de film via zijn bedrijf Monkeypaw. Eerder was zijn productiebedrijf verantwoordelijk voor Spike Lee's BlacKkKlansman en de comedyfilm Keanu.