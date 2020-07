Kate Winslet verzorgt de stem van Black Beauty in een verfilming van het beroemde boek, meldt Variety woensdag. De film zal later dit jaar verschijnen op streamingdienst Disney+.

Verder zijn er rollen voor Mackenzie Foy (Interstellar), Iain Glen (Game of Thrones) en Claire Forlani (Meet Joe Black).

Black Beauty is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1877 van de Britse schrijfster Anna Sewell. Het verhaal draait om het zwarte paard Black Beauty en wordt verteld vanuit het perspectief van het dier.

Het verhaal werd meerdere keren verfilmd. De speelfilm uit 1994 met Sean Bean, waarin acteur Alan Cumming de stem van het paard insprak, is de bekendste versie.

Het is niet de eerste keer dat Winslet haar stem verleent aan een animatiefilm. Zo verzorgde ze stemmen in Flushed Away en Christmas Carol: The Movie. Deze laatstgenoemde film leverde ook de door Winslet ingezongen hit What If op.