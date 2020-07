Ashley Judd mag Harvey Weinstein alsnog aanklagen voor seksueel misbruik. Het hof van beroep oordeelde woensdag dat de voormalige filmproducent zich in een machtspositie bevond toen hij Judd in de jaren negentig uitnodigde op zijn hotelkamer.

Een rechtbank had de aanklacht van de 52-jarige Judd in januari vorig jaar nog afgewezen, omdat zij tijdens de ontmoeting in het Peninsula Hotel geen werknemer van Weinstein was. Een Californische wet bepaalt dat seksueel wangedrag in een professionele setting ontoelaatbaar is.

Het hof van beroep heeft dat oordeel nu vernietigd. "Weinstein bevond zich als topproducent in Hollywood in de unieke positie om dwang en invloed uit te oefenen op Judd", motiveert het hof.

Volgens Judd - die zich als een van de eerste slachtoffers van Weinstein meldde - heeft hij haar geen rol in Lord Of The Rings gegeven, omdat ze op de hotelkamer niet op zijn avances inging. Ook zou hij haar op een soort zwarte lijst hebben gezet, zodat ze geen andere rollen zou krijgen.

Weinstein werd in maart veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor verkrachting en aanranding van twee vrouwen. In mei werd duidelijk dat nog eens vier vrouwen een aanklacht tegen de 68-jarige Weinstein hadden ingediend. De zes vrouwen hebben eerder deze maand een schadevergoeding van ongeveer 17 miljoen euro aangeboden gekregen, maar stemden niet in met het schikkingsvoorstel.