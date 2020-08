Vanaf woensdag draait de animatiefilm Trolls Wereldtour in de bioscoop. Buddy Vedder werd meteen teruggevoerd naar zijn jeugd bij het inspreken van de stem van het personage Knoest.



"Toen ze me hiervoor vroegen dacht ik: alles komt weer helemaal samen", vertelt de acteur aan NU.nl. "Op de basisschool zaten alle meisjes uit mijn klas de lange haren van die poppetjes te kammen, dat is waar onze kleine pauze uit bestond." De felgekleurde figuren met hun uitgesproken haardos stammen oorspronkelijk uit de jaren zestig, maar waren ook in de jaren negentig enorm populair.

Ook Sharon Doorson kende de figuren uit haar kindertijd. De rol van Poppy, het hoofdkarakter van de film, ligt haar na aan het hart. "Poppy is een lekker hysterisch personage in een hysterische, kleurrijke wereld vol muziek. Haar energielevel is enorm hoog, en dat heb ik ook - hoewel ik het voor deze rol nóg wat mocht overdrijven. Telkens wanneer ik dacht: dit is een beetje too much, dan deed ik er nog een schepje bovenop."

Vedder hoefde niet lang te zoeken naar overeenkomsten met Knoest. "Knoest is heel ongemakkelijk en dat herken ik zeker wel. Hij is verliefd op Poppy, maar worstelt met de vraag hoe hij haar dat het beste kan zeggen. Wat is de beste timing, welke woorden kies ik, wat moet ik aan? Dat zijn vragen die we wellicht allemaal wel kennen."

152 Bekijk hier de trailer van Trolls Wereldtour

Grote schoenen om te vullen

In de originele film vertolkt Justin Timberlake de rol van Knoest. Voor Vedder waren dat best grote schoenen om te vullen. "Timberlake kennen we allemaal als een waanzinnige zanger, maar als acteur is hij ook erg goed. In het acteervak hebben we het vaak over schakels: je begint een zin in een bepaalde emotie, zoals blijdschap, en eindigt hem vervolgens heel verdrietig, om maar even een heel zwart-wit voorbeeld te geven. Timberlake is hier ontzettend sterk in en dat komt goed van pas bij animatiefilms, waarin je vaak snel moet wisselen tussen allerlei uiteenlopende emoties. Die poppetjes ervaren alles wat wij als mensen ervaren, maar dan keer tien. Ik luisterde goed naar hoe Timberlake dat deed en deed daar dan een 'Buddy-sausje' overheen."

Dat hij geen dans en beweging kon inzetten, vond Vedder, die opgeleid is als musicalacteur, eigenlijk wel prettig. "Normaal is mijn focus erg verspreid, nu hoefde ik me maar op één ding te concentreren: hoe kan ik mijn personage zo goed mogelijk een stem geven? Als ik dit elke dag deed, zou ik het presenteren, dansen en bewegen wel missen, maar dit precisiewerk is ook heel leuk."

Eerdere films van DreamWorks Animation, zoals Shrek en Madagascar, staan erom bekend dat er ook voor de ouders wat te genieten valt. Dat is volgens de acteurs bij Trolls Wereldtour niet anders. "Het is echt voor alle leeftijden", vertelt Doorson. "Er zitten veel grapjes in voor de wat oudere kijker, ik ging regelmatig helemaal stuk tijdens het inspreken. Bovendien zit het natuurlijk vol met goede muziek. Heel veel nieuwe versies van nummers zul je als volwassene meteen herkennen."

En de boodschap van de film is er een die alle kijkers aangaat. Doorson: "We zijn samen op deze wereld, maar we zijn ook verschillend en hebben allemaal onze eigen voorkeuren. Dat is juist heel cool. Muziek is een perfect middel om die boodschap over te brengen."