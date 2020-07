Van alle acht films uit de Fast & Furious-reeks tot een nieuw seizoen van Ex On The Beach USA, Videoland breidde het aanbod de afgelopen week uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder welke titels zijn toegevoegd.

Films

Fifty Shades of Grey

Net als het boek werd deze verfilming uit 2015 een grote hit. Het erotische verhaal van E.L. James gaat over een studente die valt voor een knappe zakenman. De twee beginnen een seksuele relatie, waarbij ze met sadomasochistische rollenspelen de grenzen opzoeken. De wereldwijde populariteit van Fifty Shades of Grey zorgde voor nog twee boeken, die beide werden verfilmd.

Fast & Furious-reeks

De nieuwste Fast & Furious-film laat nog een jaar op zich wachten, maar de andere acht delen staan sinds vorige week op Videoland. In het eerste deel leren bendeleider Dominic Toretto (Vin Diesel) en undercoveragent Brian O'Conner (Paul Walker) elkaar kennen tijdens illegale autoraces. Later ontstaat een vriendengroep die het moet opnemen tegen onder anderen een hacker met een geheim wapen.

Series

Het Beste Van 10 jaar The voice of Holland

Deze uitgebreide terugblik op talentenjacht The voice of Holland ging afgelopen vrijdag van start bij RTL 4 en is in zijn geheel al op Videoland te bekijken. Niet alleen komen hoogtepunten uit de reguliere show voorbij, maar ook die uit The Voice Kids en The Voice Senior.

Ex On The Beach USA (seizoen 3)

Net als in de Nederlandse versie reizen vrijgezellen voor deze Amerikaanse show af naar een tropische locatie, om daar samen met anderen in een villa te verblijven. De spanningen lopen op wanneer de exen van deelnemers een voor een opduiken.

Mannentester

Eva van de Wijdeven speelt in deze serie de 31-jarige Victoria Kramer, die zich door vrouwen laat inhuren om hun geliefden op de proef te stellen. De femme fatale weet precies hoe ze de mannen moet verleiden en manipuleren om erachter te komen hoe trouw ze eigenlijk zijn.