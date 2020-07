De Nederlandse editor Henk van Eeghen is dinsdag genomineerd voor een Emmy. Hij kan de prestigieuze televisieprijs winnen voor de montage van de actieserie Watchmen.

"Het blijft opwindend", vertelt Van Eeghen vanuit Los Angeles, waar hij al langere tijd als editor werkt. De nominatie voor Watchmen is zijn zesde kans op een Emmy. Hij won de prijs al eens in 2010 voor de serie Lost.

"Het gekke is dat je er nooit aan gewend raakt", vertelt de editor. "Opeens zit je hele mailbox vol met felicitaties, ontzettend leuk. Het voelt elke keer weer als een nieuwe ervaring."

Watchmen is gebaseerd op de in 1987 verschenen gelijknamige striproman over superhelden die in een alternatieve toekomst leven. De HBO-serie werd genomineerd voor 26 Emmy's, waarmee Watchmen de koploper is.

Henk van Eeghen is inmiddels zes keer als editor genomineerd voor een Emmy. (Foto: Henk van Eeghen)

'We wisten niet of het zou aanslaan'

"We hebben enorm veel moeite en tijd besteed aan deze show", vertelt Van Eeghen. "De muziek, kostuums en grappen waren heel anders dan gebruikelijk. We wisten niet of het zou aanslaan."

Met zijn zesde nominatie is Van Eeghen nog net zo blij als met zijn eerste. "Mijn enthousiasme is met de jaren nooit afgenomen. Ik hou erg van de spanning, de druk die achter het maken van zo'n serie zit. Soms ben je dag en nacht bezig. Voor het geld moet je het niet doen, het is echt je leven."

Inmiddels werkt Van Eeghen aan de Netflix-serie Angelyne, een komische serie over het gelijknamige billboardicoon dat in Los Angeles plotseling beroemd werd. Naar verwachting verschijnt de reeks begin 2021.