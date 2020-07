Netflix heeft dit jaar 160 Emmynominaties in de wacht gesleept, 43 meer dan vorig jaar. Concurrent HBO werd in totaal 107 keer genomineerd, maar heeft met Watchmen wel de grootste kanshebber. De actieserie maakt 26 keer kans op de belangrijkste televisieprijzen.

Watchmen, over superhelden in een alternatieve toekomst, werd onder meer genomineerd in de categorieën voor beste mannelijke hoofdrol( Jeremy Irons), beste vrouwelijke hoofdrol (Regina King) en beste miniserie. De serie krijgt onder meer concurrentie van de Netflixtitel Unorthodox, waarbij hoofdrolspeler Shira Haas een van de kanshebbers is.

HBO deed het intussen ook goed met de dramaserie Succession, die voor achttien beeldjes werd genomineerd. Netflix kreeg evenveel nominaties voor de misdaadserie Ozark. De hoofdrolspelers, Jason Bateman en Laura Linney, werden beide voor een tweede keer genomineerd. Bateman won de prijs eerder al voor zijn regie van de serie.

Bij de komische televisietitels ging er dit jaar opnieuw veel erkenning naar de Amazonserie The Marvelous Mrs. Maisel. Net als in 2019 werd de reeks, over een comédienne in de jaren vijftig, voor twintig Emmy's genomineerd. Rachel Brosnahan kreeg haar derde nominatie voor de hoofdrol. Ze won hem al eerder in 2017, hetzelfde jaar dat ze er ook een Golden Globe mee won.

Disney kreeg voor het eerst een nominatie in de dramacategorie, met dank aan de Star Wars-serie The Mandalorian. Die reeks werd in totaal voor 15 Emmy's genomineerd.

De Amerikaanse televisieprijzen worden dit jaar voor de 72e keer uitgereikt. De show vindt plaats op zondag 21 september en wordt gepresenteerd door Jimmy Kimmel.