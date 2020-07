HBO ontwikkelt een dramaserie over de wereldwijde zoektocht naar het vaccin tegen COVID-19, zo meldt Deadline.

De serie zal worden gebaseerd op het boek The First Shot van auteur Brendan Borrell, die schreef voor The New York Times en National Geographic. In dit nog te verschijnen non-fictieboek vertelt Borrell het verhaal van "de bedrijven en individuen die alles op het spel zetten om levens te redden", en de wetenschappelijke en politieke uitdagingen die schuil gaan achter de ontwikkeling van het vaccin.

Adam McKay is aangesteld als uitvoerend producent van de serie. Hij produceerde eerder de dramaserie Succession en werkte voor de uitbraak van het coronavirus aan een serie gebaseerd op de Zuid-Koreaanse film Parasite, eerder dit jaar de grote winnaar bij de Oscars.

Volgens The New York Times worden er momenteel 165 mogelijke vaccins tegen COVID-19 onderzocht. 27 hiervan worden nu op mensen getest. Een aantal farmaceutische bedrijven hoopt voor het einde van het jaar een beperkte hoeveelheid van een eerste vaccin op de markt te brengen.