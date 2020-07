Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

In de laatste week van juli verdwijnen er uiteenlopende films van Netflix. Van klassiekers als Easy Rider, Ghostbusters en Where Eagles Dare tot de comedy's Are We Done Yet? en The Boss. Ook het Oscarwinnende transgenderdrama The Danish Girl is binnenkort niet meer via de streamingdienst te zien. Bekijk hieronder de nieuwste update.

29 juli:

Once Upon a Time in Mexico

30 juli:

The International

31 juli:

100% Hotter

APEX: The Story of Hypercar

Are We Done Yet?

La Bamba

Below Her Mouth

The Bomb

The Bombing

The Boss

Boyke: Undisputed

The Danish Girl

The Dark Crystal

Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)

Easy Rider

Ghostbusters

How Do You Know

Savage Dog

The Mirror Has Two Faces

Tom and Jerry: The Movie

Where Eagles Dare

1 augustus:

A Monster Calls