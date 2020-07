De release van de film Tenet van regisseur Christopher Nolan is al meerdere keren uitgesteld wegens de coronacrisis en verdween vorige week even helemaal van de bioscoopagenda. Nu is aangekondigd dat de film op 27 augustus in Europa moet verschijnen, waarna de Verenigde Staten begin september volgen.

Tenet moest in eerste instantie in juli in Nederland verschijnen, maar de release werd meermaals uitgesteld wegens de coronacrisis. De film wordt nu eind augustus in gebieden als Europa, Australië, Canada, Japan en Zuid-Korea uitgebracht in de hoop dat bioscopen de deuren open kunnen houden.

Filmliefhebbers in de Verenigde Staten moeten nog minstens een week langer wachten. Daar verschijnt Tenet op 3 september in verschillende steden. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus is het mogelijk dat andere plekken in de Verenigde Staten pas later volgen. Dit heeft te maken met maatregelen tegen het virus die per staat kunnen verschillen.

De hoofdrollen in Tenet worden gespeeld door onder anderen John David Washington en Robert Pattinson. Regisseur Nolan maakte eerder films als Inception, Interstellar, The Dark Knight en Dunkirk.