Zangeres Shania Twain gaat een televisieserie produceren, meldt The Hollywood Reporter maandag. De serie is gebaseerd op de Heart of Texas-boeken van Debbie Macomber en gaat over drie volwassen broers en zussen die de familieranch moeten runnen na de dood van hun ouders. Twain zal ook de muziek schrijven voor de serie.

Twain kende de boeken niet voordat ze aan het project begon, maar vindt ze "boeiend". "Er zijn enkele parallellen tussen het verhaal en mijn eigen verhaal over een jong gezin dat doorgaat nadat de ouders zijn overleden, en waarbij de vrouwelijke hoofdpersoon al deze verantwoordelijkheden heeft", vertelt Twain.

Ze vervolgt: "Ik vond dit zo veel op mijn eigen leven lijken. En ik voel me aangetrokken tot paarden en de hele levensstijl van buiten de stad wonen, waar familie alles is. Het sprak me echt aan."

De zangeres heeft onlangs een tijd in de Canadese provincie Alberta - waar de serie waarschijnlijk wordt opgenomen - doorgebracht om een ​​idee te krijgen van het landschap en het soort muziek dat ze voor de serie wil componeren. "Ik kan schrijven over liefde en verlies en ontbering en triomf. Het zal in die zin de hele sfeer bepalen."

De Canadese Twain, geboren als Eileen Edwards, staat te boek als een van de grootste countrysterren ter wereld en scoorde hits met de nummers You're Still The One en Man! I Feel Like A Woman. In 2017 bracht ze haar vijfde en recentste studioalbum Now uit.