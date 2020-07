Netflix maakt een zesdelige prequel over het verhaal dat zich afspeelt twaalfhonderd jaar voor de gebeurtenissen die te zien waren in de serie The Witcher. The Witcher: Blood Origin gaat over het ontstaan van de eerste Witcher en de gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elven.

Declan de Barra, die eerder een van de acht aflevering van The Witcher schreef en ook muziek voor de serie componeerde, zal de productie van de prequel leiden.

De serie is gebaseerd op de fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Van de boeken werden ook drie games gemaakt, die gezamenlijk meer dan 33 miljoen keer zijn verkocht.

Sapkowski zal De Barra en de andere producenten bijstaan bij de maak van de nieuwe serie. "Het is geweldig dat de wereld van The Witcher groter wordt", zegt de schrijver. "Ik hoop dat het nog meer fans zal opleveren."

Het verhaal van The Witcher draait om monsterjager Geralt (gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill) die probeert zijn plek te vinden in een wereld waar mensen gekker dan monsters lijken te zijn. Ook actrices Anya Chalotra en Freya Allan zijn in de serie te zien. Zij vertolken de personages Yennefer en Ciri.

De serie ging in december 2019 in première. Een tweede seizoen werd eind 2019 aangekondigd, maar door de coronacrisis is het nog niet duidelijk wanneer dit op Netflix te zien zal zijn.