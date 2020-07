The Kissing Booth 3 verschijnt in 2021, heeft Netflix zondag aangekondigd via Twitter. De streamingdienst heeft in het geheim het derde deel van de romantische comedy tegelijk opgenomen met deel twee.

The Kissing Booth 2 verscheen in de week voor de aankondiging van het derde deel van de comedyreeks. In het vervolg op The Kissing Booth uit 2018 krijgt Elle gevoelens voor een ander, terwijl haar partner Noah feestviert op een universiteit.

In de The Kissing Booth-filmreeks zijn de hoofdrollen weggelegd voor Joey King, Joel Courtney en Jacob Elordi. Ook Molly Ringwald, bekend van de jaren tachtigfilms Sixteen Candles, The Breakfast Club en Pretty in Pink maakt deel uit van de cast.

The Kissing Booth kreeg in 2018 vooral matige kritieken. Toch besloot Netflix om de film een vervolg te geven vanwege het commerciële succes dat de streamingdienst ermee had.