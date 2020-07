Het populaire Amerikaanse televisieprogramma RuPaul's Drag Race krijgt binnenkort een Nederlandse versie. Het programma gaat Drag Race Holland heten en zal worden uitgezonden op Videoland, zo heeft RTL zondag bekendgemaakt.

RuPaul kondigde het nieuws zelf aan in een video. "Vol trots kan ik vertellen dat mijn geliefde Drag Race naar Nederland komt. Met een gloednieuwe presentator en exclusief te zien bij Videoland. Binnenkort volgt meer informatie. Dus hou het in de gaten", zegt hij.

RuPaul's Drag Race is sinds 2009 op televisie. Na een Thaise versie wordt Drag Race Holland de tweede niet-Engelstalige versie.

In 2009 begon de Amerikaanse zanger, schrijver en dragqueen RuPaul met het programma. Het heette toen nog geen Drag Race; het idee was om 'America's next top dragqueen' te vinden. Het programma zorgde voor een opleving van showtravestie. Het programma heeft diverse Emmy Awards in de wacht gesleept.

Wanneer de Nederlandse versie verschijnt, is nog niet bekend.