De Amerikaanse presentator en acteur Regis Philbin is op 88-jarige leeftijd overleden. Philbin zou volgende maand 89 worden.

Zijn familie laat aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrift People weten, dankbaar te zijn voor de tijd die ze met hem hebben kunnen doorbrengen.

"Hij kon van iedere dag iets maken, waardoor je er nog lang over door zou praten." De familie spreekt daarnaast haar dank uit aan alle fans en bewonderaars die hem de afgelopen zestig jaar hebben gesteund.

Philbin begon zijn carrière aan het begin van de jaren zestig. Hij klom via rollen in televisieseries en films omhoog en kreeg in 1988 een nationale talkshow; Live! with Regis and Kathie Lee, die hij samen met Kathie Lee Grifford presenteerde. Philbin bleef tot 2011 in wisselende bezetting voor het programma werken.

In 2004 kreeg hij een vermelding van Guinness World Record, nadat hij in totaal 15.188 uur op televisie was verschenen.

Philbin trouwde twee keer en laat vier kinderen achter.