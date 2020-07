Actrice Margôt Ros vindt dat mannen in seksueel opzicht meer rekening moeten houden met vrouwen. In de serie Toren C, die ze samen met Maike Meijer schreef, probeerde ze vrouwen minder kwetsbaar te maken, zegt ze in een interview in AD.

"Mijn moeder was in seksueel opzicht geen goed voorbeeld. Zij wist alleen: een man 'moet' erbovenop en de vrouw schikt zich. Dat vindt ze nu echt niet meer, maar nog iedere keer als ze ziet dat een man ook anders kan zijn - zorgzaam, zacht - dat benoemt ze dat. 'O, wat een lieve man', zegt ze dan."

De 55-jarige Ros is het er niet mee eens dat mannen 'zo nodig moeten' en vrouwen maar voor zichzelf dienen op te komen: "Dat werkt helaas niet, zie ik nog steeds om me heen. Vrouwen blijven soms kwetsbaar. Dus mannen moeten hierin echt worden opgevoed. Dat hebben we ook in bepaalde scènes van Toren C proberen te doen."

'Ik was bang dat het niet goed zou komen'

In januari van dit jaar werd bekend dat de absurdistische komische televisieserie Toren C na zeven seizoenen stopt. Het laatste seizoen liet drie jaar op zich wachten, omdat Ros moest herstellen van een ongeluk.

Tijdens een voorstelling raakte ze achter de schermen gewond, toen zij haar hoofd stootte aan een decorstuk. Ze liep een hersenschudding op en is daar nog steeds van aan het herstellen.

"Door mijn ongeval heb ik afscheid moeten nemen van en moeten rouwen om de oude Margôt. Die zonder zorgen overal induikt, met een tomeloze energie. Ik was bang dat het niet goed zou komen. Maar ergens zit de zorgeloze Margôt zo diep ingesleten in mijn hoofd, dat ik haar weer terug zal vinden. Van die oude ik word ik blij, en met vrolijkheid en lichtheid kun je de shit in het leven zo veel beter aan. Het gaat wat dat betreft steeds iets beter. De nieuwe Margôt lijkt steeds meer op de oude."