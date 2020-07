Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week o.a. The Kissing Booth 2, How to Sell Drugs Online (Fast), Zombieland en The Nun.

Series

How to Sell Drugs Online (Fast) seizoen 2

In How to Sell Drugs Online (Fast) begint schoolverlater Moritz Zimmerman een online xtc-winkel met zijn vriend Lenny. Het bedrijf start als een kleine hobby maar het succes blijft niet onopgemerkt. Als een serieuze dealer zich ermee gaat bemoeien komen Moritz en Lenny tussen de politie én gangsters vast te zitten.

Love On The Spectrum

Love On The Spectrum volgt een groep jongeren met een autisme spectrum stoornis die de eerste stappen op het liefdespad zetten. Die stappen zijn nogal wankel, maar met vallen en opstaan ontstaat er een tedere schets van hoe het is om te daten met autisme.

Norsemen seizoen 3

Populaire series als Vikings en The Last Kingdom laten Scandinaviërs zien als meedogenloze veroveraars, maar Norsemen draait dit beeld om. Deze Noorse comedyserie gaat over het dagelijks leven in het vikingdorp Norheim. Het naburige dorp zorgt voor problemen omdat leider Varg de schatkaart van opperhoofd Olav steeds probeert te stelen.

Bekijk ook dit overzicht van de beste misdaadseries op Netflix.

Films

The Kissing Booth 2

Aan het einde van de romantische comedy The Kissing Booth werden Elle en Noah toch een setje, ondanks de bezwaren van Noahs broer Lee. Na een zomer vertrekt Noah naar de universiteit. Terwijl Noah daar feestviert, krijgt Elle gevoelens voor een ander.

The Nun

The Nun is een spin-off van The Conjuring 2. In deze horrorfilm draait het om een Roemeens klooster. Het Vaticaan stuurt priester Burke op onderzoek, samen met de jonge non Irene. Fans van The Conjuring kregen onlangs een bittere pil te verwerken: de derde film uit de reeks werd uitgesteld naar de zomer van 2021.

Ouija: Origin of Evil

Horrorfilm Ouija (2014) was een groot commercieel succes, maar een behoorlijk doorsnee horrorfilm. De prequel, Ouija: Origin of Evil, is tevens een grote hit. In deze film zie je hoe de boze geest uit de kwaadaardige letterplank ontstaan is en hoe hij toeslaat bij onvoorzichtige tieners die 'glaasje draaien'.

Welcome Home

Aaron Paul en Emily Ratajkowski spelen een stel dat nogal wat relatieproblemen heeft. Cassie (Ratajkowksi) ging in een dronken bui vreemd, en het duo boekt een romantische villa om te kijken of ze er samen uit kunnen komen. Als hun Italiaanse buurman zich wel érg opdringt vermoedt Bryan (Paul) dat deze Federico probeert Cassie te verleiden.

Zombieland: Double Tap

Zombieland, de horrorcomedy uit 2009, was een zombiefilm met een knipoog. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin én Bill Murray Fans vroegen om een sequel, maar die liet zo'n tien jaar op zich wachten. Mede door Zombieland werden Emma Stone en Jesse Eisenberg wereldsterren.

Documentaires

Fear City: New York Versus the Mafia

Deze driedelige documentairereeks toont hoe FBI-agenten omgaan met de zwaarste maffiabendes in New York. In de jaren zeventig en tachtig besloten de opsporingsdiensten deze bendes met harde hand aan te pakken.

The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story

De wereldberoemde rockband Queen gaat al decennia mee, ook zonder de flamboyante frontman Freddie Mercury. In 2012 werkte Queen samen met de talentenshow American Idol en leerden ze deelnemer Adam Lambert kennen, die uiteindelijk met Queen op tournee ging. In deze documentaire leert men meer over Lambert. Naast interviews met Brian May, Roger Taylor en Lambert, komt Rami Malek (die Mercury speelde in de hitfilm Bohemian Rhapsody) aan het woord.