De première van het elfde seizoen van The Walking Dead is door de coronacrisis uitgesteld naar 2021. Dat laat producer Angela Kang vrijdag weten via de officiële kanalen van de Amerikaanse televisieserie.

Het elfde seizoen zou in oktober in première gaan, maar door de uitbraak van het coronavirus moesten de opnames van de zestiende en laatste aflevering van het tiende seizoen op de lange baan worden geschoven. Aanvankelijk zou die in april worden vertoond.

Kang liet vrijdag tijdens een live-uitzending weten dat het de crew alsnog is gelukt om de aflevering te maken. Die wordt op 4 oktober uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender AMC.

Het tiende seizoen bevat bovendien zes extra afleveringen, die in het voorjaar van 2021 worden opgenomen en later in het jaar worden uitgebracht. Daarmee is het de langste reeks ooit in de geschiedenis van The Walking Dead.

AMC startte in oktober 2010 met het uitzenden van The Walking Dead, waarin de mensheid wordt bedreigd door een zombievirus. De postapocalyptische serie won meerdere Emmy Awards en werd in 2011 genomineerd voor een Golden Globe.