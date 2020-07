De opnames van de nieuwe Mission: Impossible in Noorwegen kunnen doorgaan. De Noorse overheid heeft vrijdag in het coronabeleid een uitzondering gemaakt voor buitenlandse films, waardoor alle filmmedewerkers bij aankomst niet in quarantaine hoeven.

De filmcrew moet zich na aankomst in Noorwegen wel iedere 48 uur laten testen op COVID-19. Ook mogen zij tijdens de opnames geen contact hebben met de Noorse bevolking. De filmploeg moet bovendien altijd medisch personeel bij zich hebben.

De opnames van de zevende en achtste film van Mission: Impossible werden in februari in het Italiaanse Venetië stilgelegd als gevolg van de coronapandemie. Tom Cruise is als geheim agent Ethan Hunt het hoofdpersonage in beide films, die in november 2021 en november 2022 worden uitgebracht.

Het Noorse ministerie van Cultuur zegt dat er specifiek een uitzondering is gemaakt voor Mission: Impossible, omdat de film al een subsidie van 50 miljoen Noorse kronen (een kleine 5 miljoen euro) had ontvangen van het Noorse filminstituut om de opnames in het land te houden. Die starten naar verwachting in de herfst van dit jaar.