BBC America heeft de productie van het vierde seizoen van de Britse serie Killing Eve tot nader order uitgesteld, zo meldt Deadline vrijdag.

Het coronavirus maakt het lastig om het ingewikkelde opnameschema met locaties door heel Europa te volgen. Een nieuwe datum wordt niet genoemd.

De Brits-Amerikaanse serie is gebaseerd op de boeken van auteur Luke Jennings en gaat over de jacht van geheim agent Eve Polastri op huurmoordenaar Villanelle, die voor haar werkgever de hele wereld over reist om nietsvermoedende mensen te vermoorden.

De hoofdrollen worden gespeeld door Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw en Kim Bodnia. De serie viel veelvuldig in de prijzen, onder andere bij de BAFTA's en de Critics' Choice Awards. Oh en Comer wonnen in 2019 respectievelijk een Emmy en een Golden Globe voor hun rollen. Prins William verklaarde eerder groot fan van de serie te zijn.