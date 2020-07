Vincent Visser, die in Goede Tijden, Slechte Tijden de rol van Valentijn Sanders speelt, stopt met zijn rol in de serie. In het programma Goede Tijden, Zomer Tijden vertelt de negentienjarige acteur dat zijn personage in het volgende seizoen de soap verlaat.

Op welke manier dit gebeurt, kan Visser nog niet vertellen.

De acteur speelt sinds mei 2019 de rol van Valentijn Sanders, de zoon van de personages Charlie en Nick (destijds vertolkt door Lieke van Lexmond en Christophe Haddad). Ook zij hebben de serie inmiddels verlaten.

Visser vertolkte eerder rollen in de serie Brugklas en de films Patatje Oorlog en 100% Coco.

GTST begon na coronapauze in juni weer met opnames

De opnames van de RTL-soap werden begin juni weer hervat, nadat ze drie maanden waren stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19. Momenteel is de serie niet te zien wegens de jaarlijkse zomerstop.

Hierdoor was de laatste aflevering van dit seizoen al op 28 mei te zien, in plaats van eind juni. Vanwege de opnamestop was er dit jaar geen gebruikelijke cliffhanger.

In het nieuwe seizoen wordt GTST voorlopig vier dagen per week uitgezonden. Volgens RTL waarderen kijkers het dat RTL 4 op vrijdag eerder begint met de weekendprogrammering.