Walt Disney Studios heeft donderdag de release van de tweede Avatar-film en een nieuwe Star Wars-film een jaar uitgesteld. Ook Mulan komt voorlopig niet in de bioscoop. Paramount laat daarnaast weten dat A Quiet Place 2 en Top Gun naar 2021 worden verplaatst.

Het vervolg van James Cameron op zijn filmhit Avatar uit 2009 zou oorspronkelijk eind 2021 in de bioscoop verschijnen, maar de release is nu met een jaar verplaatst. De nog titelloze Star Wars-film die voor 2022 stond gepland, komt nu eind 2023 in de bioscoop.

Intussen is Mulan van de releasekalender gehaald. De film zou oorspronkelijk op 24 juli uitkomen, maar was door de coronacrisis al verschoven naar eind augustus. "We zetten onze releaseplannen voor Mulan op pauze en gaan bekijken hoe we de film het beste kunnen laten zien aan een wereldwijd publiek", laat Disney weten.

Eerder deze week werd al bekend dat Warner Bros. de première van Christopher Nolans Tenet voor onbepaalde tijd zal uitstellen. Het lijkt erop dat de sciencefictionthriller ook in Europa voorlopig geen release krijgt.

122 Bekijk hier de trailer van Mulan

Het vervolg op de populaire horrorfilm A Quiet Place was eerder verplaatst naar september, maar krijgt nu een release in april 2021. De actiefilm Top Gun: Maverick, die met Kerst zou verschijnen, moet nu in juli 2021 naar de bioscopen komen.

Vanwege het coronavirus zijn veel bioscopen in de Verenigde Staten gesloten, waardoor grote studio's hun blockbusters blijven uitstellen. Er wordt gesproken over gefaseerde releases, zodat Europa bijvoorbeeld Tenet eerder zou zien, maar vooralsnog is daar geen helderheid over.