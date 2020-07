Walt Disney Studios heeft donderdag de release van de tweede Avatar-film en een nieuwe Star Wars-film een jaar uitgesteld. Ook Mulan komt voorlopig niet in de bioscoop.

Het vervolg van James Cameron op zijn filmhit Avatar uit 2009 zou oorspronkelijk eind 2021 in de bioscoop verschijnen, maar de release is nu met een jaar uitgesteld. Een nieuwe Star Wars-film die in 2022 stond gepland, komt nu eind 2023 in de bioscoop.

Ook heeft Disney de wereldwijde première van de liveactionfilm Mulan voor onbepaalde tijd uitgesteld. De film, een bewerking van de animatiefilm uit 1998, zou oorspronkelijk op 24 juli uitkomen, maar was door de coronacrisis al verschoven naar eind augustus.

"Het is wel duidelijk dat niets vast kan staan als het gaat om hoe we onze films uitbrengen tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis", aldus een woordvoerder van Disney donderdag. "Vandaag betekent het dat we onze releaseplannen voor Mulan op pauze zetten en gaan bekijken hoe we de film het beste kunnen laten zien aan een wereldwijd publiek."

De uitstel van de release van Mulan volgt op de beslissing van Warner Bros. om de première van Christopher Nolans Tenet voor onbepaalde tijd stop te zetten. Bioscopen over de hele wereld hadden hun hoop gevestigd op beide zomerfilms om publiek te trekken na maanden dicht te zijn geweest.

Opnames Avatar 2 waren al hervat

Regisseur James Cameron werkt aan vier vervolgdelen op zijn kaskraker Avatar. Voor de coronacrisis kapte de productie al met diverse vertragingen. De opnames, die plaatsvinden in Nieuw-Zeelandse studio's, moesten in maart worden stilgelegd. Nu de maatregelen in het land in mei werden versoepeld, kon de draaiperiode worden hervat.

Avatar (2009) gaat over een militair die een buitenaardse planeet infiltreert via een speciale techniek, waarmee hij het lichaam van een lokale bewoner krijgt. De fantasyfilm, die voor negen Oscars werd genomineerd, behaalde een omzet van ruim 2,7 miljard dollar (zo'n 2,4 miljard euro) en werd daarmee de best verdienende film aller tijden. Dat record werd in 2019 verbroken door Avengers: Endgame.