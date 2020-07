Netflix heeft een nieuw project overgenomen van Paramount. Een avonturenfilm over tijdreizen met Ryan Reynolds in de hoofdrol zal bij de streamingdienst verschijnen, meldt The Hollywood Reporter.

De film die al sinds 2012 op de planning staat, wordt geproduceerd door filmstudio Skydance. Er was eerder sprake van dat de de film de titel Our Name Is Adam zou dragen en dat Tom Cruise een rol zou spelen.

Reynolds heeft nu echter de hoofdrol te pakken terwijl Shawn Levy de regie op zich neemt. Het tweetal zou in juli de film Free Guy naar de bioscoop brengen. Deze release werd echter tot december uitgesteld wegens de coronacrisis.

De productie voor de avonturenfilm over tijdreizen moet in november in Vancouver van start gaan. Het verhaal gaat over een man die terug in de tijd gaat om hulp te zoeken van zijn dertienjarige zelf. Hierbij loopt hij zijn overleden vader tegen het lijf.

Het is niet de eerste keer dat Skydance een film direct bij Netflix aanbiedt. Onlangs werd hun titel The Old Guard uitgebracht en vorig jaar verscheen al 6 Underground, waar Reynolds ook in te zien is.