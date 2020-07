Acteur Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) heeft samen met non-profitorganisatie Color Of Change een routekaart gemaakt om racisme in Hollywood tegen te gaan. Het volledige stappenplan, dat uit vier hoofdpunten bestaat, is te lezen op de website van The Hollywood Reporter.

Color Of Change-directeur Rashad Robinson laat weten dat Hollywood een lange traditie van racisme heeft. Zwart talent zou zijn buitengesloten of tot zwijgen zijn gebracht. Bovendien zou veel geld vanuit de industrie naar de politie zijn gegaan voor zaken als de beveiliging van filmsets of de verlening van vergunningen.

In het eerste punt van het stappenplan wordt opgeroepen om dat geld niet te laten gaan naar "lokale politiekorpsen en andere autoriteiten die zwarte mensen bedreigen en uitbuiten". In plaats daarvan zouden filmmaatschappijen onafhankelijke beveiligers moeten inhuren en erop moeten aandringen dat vergunningen via lokale overheden lopen.

Hollywood zou zich verder moeten ontwikkelen om genuanceerde portretten van zwarte levens te maken. Zo wordt geadviseerd speciale consulenten aan te nemen die zich richten op de authenticiteit van een verhaal, om te voorkomen dat misleidende of kwetsende stereotyperingen in nieuwe films verschijnen.

Voor meer diversiteit, zowel voor als achter de camera, wordt onder meer opgeroepen meer zwarte mensen in leidinggevende posities te plaatsen. Daarnaast zou bij alle projecten een inclusiviteitsclausule (een zogenoemde inclusion rider) gebruikt moeten worden, waarmee de diversiteit binnen de cast en crew kan worden vastgelegd. Outlier Society, het filmproductiebedrijf van Jordan, kondigde in 2018 al aan dat alle toekomstige projecten zo'n clausule zouden krijgen.

Robinson: "Van de schrijverskamers tot de straten: we staan met energie klaar om Hollywood te helpen, zodat ze hun beloftes over Black Lives Matter kunnen waarmaken."