Dave Franco gaat de hoofdrol spelen in een biopic over rapper Vanilla Ice, vertelt de acteur donderdag aan Insider.

De film, die To the Extreme moet gaan heten, was in 2019 al aangekondigd. Franco bevestigt nu dat hij in de huid van Robert Van Winkle zal kruipen. Die artiest werd in 1990 wereldberoemd toen Ice Ice Baby als eerste hiphopplaat ooit op de hoogste plek van de Billboard Top 100 kwam te staan. In Nederland stond het nummer zes weken bovenaan de Top 40.

To the Extreme gaat over Van Winkles worstelingen met bekendheid, commercie en pogingen tot afpersing. Franco vergelijkt de film met de comedy The Disaster Artist, waarin zijn broer James te zien was als de eigenaardige cultfilmmaker Tommy Wiseau en hij zelf een bijrol speelde.

"Bij die film verwachtten mensen dat we een comedy zouden maken waarin we Tommy Wiseau belachelijk zouden maken", vertelt de acteur over de door zijn broer geregisseerde film. "Maar hoe echter we het benaderden, hoe grappiger en oprechter het werd. Die toon willen we nu ook weer te pakken krijgen."

Franco maakt deze week zelf zijn regiedebuut met de thriller The Rental. Wie de regisseur van de biopic over Vanilla Ice wordt, is nog niet bekend.

Als acteur is Franco verder bekend van rollen in onder meer Now You See Me, Bad Neighbours en Nerve.