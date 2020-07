Clint Eastwood is woensdag een rechtszaak begonnen tegen meerdere cannabisondernemers. Volgens documenten die de acteur en regisseur heeft ingediend bij de rechtbank van Californië, zouden onder meer Norok Innovation, Natural Stress Solutions en Mabsut Life US Corp. oneigenlijk gebruikmaken van zijn naam en beeltenis om het op cannabis gebaseerde plantenextract cannabidiol onder de aandacht te brengen.

In de documenten worden geen bedragen bij een eventuele schadevergoeding vermeld.

Een van de documenten die Eastwood heeft ingediend maakt volgens zijn advocaten melding van een "compleet verzonnen 'nieuwsartikel' waarin de heer Eastwood cannabidiol zou aanprijzen en verkopen". Een andere klacht luidt dat Norok Innovation, Natural Stress Solutions en Mabsut Life US Corp. zouden proberen om met het gebruik van Eastwoods naam bezoekers van Google naar hun websites te lokken.

Eastwood is vaker naar de rechter gestapt om personen of instanties aan te klagen die zijn naam en beeltenis onterecht zouden gebruiken. Zo won de negentigjarige acteur en regisseur in de jaren negentig een rechtszaak tegen het Amerikaanse roddelblad National Enquirer.