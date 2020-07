De Amerikaanse streamingdienst Hulu maakt een serie die een alternatieve geschiedenis schetst van het leven van Hillary Clinton, die laat zien hoe haar leven eruit zou hebben gezien wanneer ze niet samen was met haar man Bill. De serie krijgt volgens Deadline de titel Rodham, naar de meisjesnaam van de voormalig presidentskandidaat, en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Curtis Sittenfeld.

In Rodham wordt getoond welke keuzes Clinton gemaakt zou hebben wanneer ze niet getrouwd was met de voormalig Amerikaanse president en welke invloed deze keuzes zouden hebben gehad op haar leven en de Verenigde Staten.

"Rodham vertelt het verhaal van een ambitieuze jonge vrouw, die haar bijzondere geest ontwikkelt en van een idealist verandert in een cynisch persoon", zo omschrijft Hulu de nieuwe serie.

Onder onderen makers van de dramaseries The Affair en The Handmaid's Tale zullen betrokken zijn bij de productie van de serie. Wie de rol van Clinton gaat vertolken is nog niet bekend.

Het boek Rodham werd in mei 2020 uitgebracht en is een bestseller in de VS.