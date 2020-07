Pinocchio draait dit jaar drie keer in de Nederlandse bioscopen: de Italiaanse liveaction van Matteo Garrone is de eerste. Het sprookje over de houten pop die zo graag een echt jongetje wil zijn, krijgt wisselende kritieken.

De Telegraaf - drie sterren

"Een kinderfilm? Misschien. Maar wie weet dat Matteo Garrone (Gomorra, Dogman) de nieuwste versie van Pinocchio regisseerde, kan verwachten dat er duistere kantjes zullen zitten aan deze verfilming."

"In 2016 verweefde hij al eens drie inktzwarte verhalen van de zeventiende eeuwse schrijver Giambattista Basile tot het Engelstalige Tale of Tales. Nu borduurt hij voort op het werk van Carlo Collodi, die vanaf 1880 in feuilletonvorm de avonturen publiceerde van de beroemde houten pop. In dit gruwelsprookje met een happy end blijft regisseur Matteo Garrone intussen de fantastische gedachtespinsels van Carlo Collodi trouw."

de Volkskrant - twee sterren

"Mooi gemaakt, maar vervelend om naar te kijken. Terwijl Pinocchio afdaalt in een antropomorfische wereld, hangt hij het ene moment in een lang uitgetrokken scène te stikken in een boom, om vervolgens in een idyllisch bedevaartsoord voor kinderen te belanden, waar hij dan weer op weerwolfachtige wijze in een ezel verandert, waarna iemand voor de zoveelste keer struikelt omdat de film blijkbaar óók soms slapstick moest zijn, enzovoort."

"Pinocchio laat zich kijken als sleetse optelsom van buitenissige situaties, als weinig geslaagde variant op Garrones eigen tegendraadse fantasy-uitstapje Tale of Tales (2015), zonder onderlinge samenhang."

Trouw - vier sterren

"Deze Pinocchio is niet voor de jongste kijkers. De visuele effecten in deze liveactionversie van het sprookje uit 1883 zijn zo goed dat de mensdieren die het houten jongetje op zijn avonturen tegenkomt, soms best griezelig zijn. Niet griezelig zoals in horrorfilms, maar wel eigenaardig realistisch. Een groteske en theatrale Pinocchio."

"Na Disneys alpenweide, met de lavendelgeurenversie van de avonturen van het houten jongetje, is Garonnes ruwe versie een terechte correctie op de verbeelding van dit culturele icoon. Hier komt het jongetje pas echt tot leven."

