De dramaserie Perry Mason krijgt een tweede seizoen, meldt The Hollywood Reporter. De serie over advocaat Perry Mason was in eerste instantie bedoeld als miniserie.

Het plot voor het tweede seizoen over de advocaat is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de cast van de HBO-serie.

In het eerste seizoen, dat zich afspeelt in Los Angeles in de jaren dertig van de twintigste eeuw, speelde Matthew Rhys de titelrol. De acteur won een Emmy voor de spionageserie The Americans.

Perry Mason uit 2020 is een remake van eerdere series gebaseerd op de gelijknamige roman van Erle Stanley Gardner. De dramaserie is in Nederland te zien via Ziggo, Home en HBO.