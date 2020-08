Roman Polanski gaat niet in beroep tegen de uitspraak van een rechter die dinsdag zijn royering uit de Oscar Academy bekrachtigde, meldt USA Today woensdag. De regisseur was in de in 2019 door hem aangespannen rechtszaak van mening dat zijn verwijdering uit de Oscar-jury niet juist was verlopen.

De advocaat van Polanski, die sinds 1963 lid was van de Oscar Academy, laat weten dat beroep tegen de uitspraak verspilling van tijd en geld is. "Lidmaatschap van The Academy betekent eigenlijk niets, dus het slaat nergens op om geld uit te geven aan hoger beroep", aldus Harland Braun, die eraan toevoegt dat "de rechters in Los Angeles allemaal met elkaar samenspannen en elkaar dekken".

Het bestuur van de Oscars laat weten tevreden te zijn met de uitspraak. "We zijn blij dat de rechtbank heeft bevestigd dat onze handelswijze aangaande de heer Polanski eerlijk en redelijk was."

Polanski werd in mei 2018 samen met komiek Bill Cosby geroyeerd. Cosby was kort daarvoor veroordeeld voor seksueel wangedrag en Polanski ontvluchtte in 1978 de Verenigde Staten na schuld bekend te hebben aan seks met een dertienjarige.