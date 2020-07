Het productieteam van The Crown neemt dit jaar een pauze, waardoor het vijfde seizoen niet eerder dan 2022 op Netflix te zien zal zijn. Volgens Deadline worden de opnames pas in juni 2021 hervat.

De ingelaste opnamestop zou niet te maken hebben met de huidige coronacrisis, maar stond volgens ingewijden al in de planning.



Een soortgelijke pauze werd ingelast tussen het tweede en derde seizoen, toen de cast van The Crown werd vervangen. In het derde seizoen namen Olivia Colman en Helena Bonham-Carter de rollen van Claire Foy en Vanessa Kirby over en vertolkten ze een oudere versie van koningin Elizabeth en prinses Margaret.

In het vijfde en onlangs aangekondigde zesde en laatste seizoen kruipt Imelda Staunton in de huid van Elizabeth en wordt prinses Margaret vertolkt door Lesley Manville. Omdat de voorbereidingen van het vijfde seizoen wegens de castwisseling meer tijd nodig hebben, zullen de opnames pas over een klein jaar beginnen. Het zesde seizoen zal in 2022 worden gefilmd en waarschijnlijk in 2023 in première gaan.

De vierde reeks van The Crown, met Colman als koningin Elizabeth en Gillian Anderson als Margaret Thatcher, is later dit jaar te zien op Netflix. De opnames hiervan werden net voordat de coronacrisis uitbrak afgerond. In seizoen vier komt onder meer het huwelijk tussen prinses Diana en prins Charles aan bod.