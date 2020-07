Elisabeth Moss heeft met haar nieuwe productiebedrijf contracten getekend met mediabedrijven Hulu en Fox 21, beide eigendom van Disney, meldt The Hollywood Reporter. Het eerste project onder de vlag van Love & Squalor Pictures is Black Match, een psychoseksuele thriller waarin Moss ook de hoofdrol speelt.

Moss laat weten enthousiast te zijn over de start van haar bedrijf en de contracten. "We willen krachtige en unieke verhalen maken voor zowel televisie als het grote scherm", aldus de actrice die vooral bekend is van de dramaseries Mad Men en The Handmaid's Tale.

Naast aan Black Match gaat het productiebedrijf van Moss werken aan projecten die gebaseerd zijn op de boeken Smacked, Idaho en Imperfect Women. Ook de productie van de series Candy en Run Rabbit Run, met Moss in de hoofdrol, wordt de verantwoordelijkheid van Love & Squalor.

Het is nog niet bekend wanneer de projecten zullen verschijnen. Ook is niet bekend of Moss naast een acteerrol en een functie als producent ook de regie van een van de projecten op zich neemt.