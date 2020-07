Cynthia Erivo heeft de hoofdrol geaccepteerd in een muzikale dramafilm met de werktitel Talent, meldt The Hollywood Reporter. De in 2020 voor een Oscar genomineerde Erivo zal een liedjesschrijver spelen die terugkeert naar haar geboortestad om een groep jongeren te begeleiden tijdens een talentenjacht.

De regie van Talent komt in handen van Gandja Monteiro, bekend van de televisieserie The Chi. Het script is geschreven door Lena Waithe.

Het filmproject heeft nog geen startdatum. Ook de verschijningsdatum en de rest van de cast zijn nog onbekend.

De 33-jarige Erivo won een Tony voor haar rol in het toneelstuk The Color Purple, waarvoor ze ook een Emmy-televisieprijs en een Grammy-muziekprijs ontving. Voor haar hoofdrol in Harriet en haar bijdrage aan de themamuziek van die film verdiende de Britse twee Oscar-nominaties en twee Golden Globe-nominaties.