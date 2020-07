Grey's Anatomy zal in het zeventiende seizoen van de dramaserie een verhaallijn omtrent de coronapandemie opnemen. Dat zegt uitvoerend producent Krista Vernoff dinsdag in de Amerikaanse show Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going.

"We gaan deze pandemie zeker adresseren", zegt Vernoff over het komende seizoen. "Het is onmogelijk om een ​​langlopende medische show te maken en daarbij niet het medische verhaal van ons leven te gebruiken."

De scenarioschrijvers zijn voor de serie al lange tijd in gesprek met medisch personeel. "Elk jaar komen er dokters om hun ervaringen met ons te delen. Meestal vertellen ze hun grappigste of gekste verhalen", aldus de uitvoerend producent.

Dit jaar verlopen de gesprekken volgens Vernoff anders. "Het voelt meer als therapie. De doktoren komen binnen en wij zijn de eerste mensen met wie ze praten over wat ze meemaken. Ze staan letterlijk te trillen en proberen niet te huilen. Ze zijn bleek en ze praten over de coronapandemie als over een oorlog - een oorlog waarvoor ze niet zijn opgeleid."

Hoe pijnlijk de uitvoerend producent de verhalen ook vindt, ze vindt het belangrijk dat ze worden gedeeld. "Ik heb het gevoel dat onze show de kans en de verantwoordelijkheid heeft om enkele van die verhalen te vertellen."

Het zeventiende seizoen van Grey's Anatomy laat langer op zich wachten dan gebruikelijk; de opnames zijn wegens de coronamaatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld.