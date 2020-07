Netflix heeft besloten de Turkse dramaserie If Only te annuleren nadat de Turkse overheid geen vergunning gaf voor filmopnames. Scenarioschrijver Ece Yörenc zegt dat de vergunning er niet kwam wegens een homoseksueel personage in de verhaallijn, meldt Financial Times op basis van de Turkse filmwebsite Altyazi Fasikul.

"Vanwege een homoseksueel personage werd er geen toestemming verleend om de serie te filmen", vertelt de scenarioschrijver in het interview. "Dit is zeer beangstigend voor de toekomst."

In maart werd door Netflix het achtdelige relatiedrama met actrice Özge Özpirinçci in de hoofdrol aangekondigd. Het zou gaan over een ​​ongelukkig getrouwde vrouw die terug in de tijd gaat naar het moment waarop haar man haar ten huwelijk vraagt. Een van de personages in de serie zou homoseksueel zijn, maar zou volgens Yörenc "geen fysiek contact hebben in het scenario".

Deadline meldt dat Netflix heeft besloten het project helemaal te annuleren, omdat ze het scenario niet onder druk wilden aanpassen. In een verklaring aan de website laat Netflix dinsdag weten "zeer betrokken" te zijn bij filmmakers in Turkije.

"We zijn trots op het ongelooflijke talent waarmee we samenwerken. We werken momenteel aan verschillende Turkse Netflix-producties en we kijken ernaar uit om deze verhalen met onze leden over de hele wereld te delen."