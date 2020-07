Tom Cruise en Mark Wahlberg verschijnen in verschillende actiethrillers en Vanessa Hudgens is te zien in een comedy voor hondenliefhebbers. Bekijk hieronder welke films en series Videoland onlangs toevoegde.

Films

Dog Days

Onder anderen Eva Longoria en Vanessa Hudgens zijn te zien in deze comedy over baasjes en hun trouwe viervoeters. Verschillende verhaallijnen lopen door elkaar, waardoor er nieuwe ontmoetingen en vriendschappen ontstaan.

Jack Reacher

Tom Cruise is in deze actiefilm te zien als militaire politieagent, die een vijfvoudige moord moet zien op te lossen. Een oud-collega lijkt de dader te zijn, maar Jack Reacher ontdekt dat er meer aan de hand is. Deze actiethriller uit 2012 kreeg vier jaar later een vervolg.

Patriots Day

Na de aanslag op de marathon van Boston in 2013, werkt politiecommissaris Ed Davis (Mark Wahlberg) samen met de FBI om de terroristen achter slot en grendel te krijgen. Wahlberg en regisseur Peter Berg maken vaker samen films, zoals Deepwater Horizon en Lone Survivor.

Blair Witch

In 1999 zorgde de nepdocumentaire The Blair Witch Project, over een groep studenten die verdwaald raakt in het bos, voor veel opschudding in de bioscoop. Blair Witch kende in 2016 een soortgelijke aanpak. Een nieuwe groep jongeren, die ditmaal beschikt over een arsenaal aan moderne camera's, komt in hetzelfde bos voor gruwelijke verrassingen te staan.

Series

Condor – Seizoen 2

In het eerste seizoen van deze thrillerserie kwam de jonge CIA-analist Joe Turner (Max Irons) erachter dat hij zijn leven niet zeker was op zijn eigen kantoor. Na een reeks verwikkelingen en onthullingen, woont Turner in Italië en is hij nog steeds van plan om de rotte appels uit zijn organisatie te pakken te krijgen. Condor is gebaseerd op het boek Six Days of the Condor van James Grady.

