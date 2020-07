Julia Roberts en Denzel Washington spelen de hoofdrol in de Netflix-film gebaseerd op het boek Leave the World Behind, meldt The Hollywood Reporter. Het is de eerste keer dat de acteurs samen in een film te zien zijn sinds The Pelican Brief uit 1993.

Sam Esmail, bekend van de dramaserie Mr. Robot, zal de filmbewerking van het nog te verschijnen boek van Rumaan Alam schrijven en regisseren. De titel en releasedatum van de film zijn nog onbekend.

Het verhaal van Leave the World Behind draait om een echtpaar dat met hun kinderen vakantie viert in een huurhuis. Wanneer de eigenaren onverwacht terugkeren omdat alle stroom en communicatie in de stad is uitgevallen, beleven de twee gezinnen spanningen over ras, klasse en opvoeding.

Washington won Oscars voor zijn hoofdrol in de misdaadthriller Training Day uit 2001 en voor zijn bijrol in Glory uit 1989. Roberts won de belangrijkste Amerikaanse filmprijs voor haar hoofdrol in de filmbiografie Erin Brockovich uit 2000.