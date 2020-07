Ruim veertig jaar na de release van de hitfilm Grease werkt filmstudio Paramount aan een prequel van de musical. De nieuwe film Summer Lovin' vertelt over de avond dat Sandy en Danny elkaar ontmoeten.

Deadline schrijft dat de filmstudio Brett Haley (The Hero en Heart Beat Loud) heeft gevraagd de nieuwe film te regisseren.

In de film uit 1978, gebaseerd op de gelijknamige musical, speelden John Travolta en Olivia Newton-John de hoofdrollen. In Summer Nights zingen ze over hun eerste ontmoeting en hun zomerliefde, dat nummer zou de inspiratie zijn voor de prequel die de filmstudio nu wil maken.

Grease volgde een jaar na Saturday Night Fever en bevestigde Travolta's positie als filmster. De film wordt nog altijd gezien als een klassieker en kreeg in 1982 een vervolg met Michelle Pfeiffer in de hoofdrol. Het vervolg werd echter nooit zo'n hit als Grease.

Deadline schrijft dat de filmstudio mogelijk een hele reeks Grease-films overweegt als deze prequel gaat werken. Wie de hoofdrollen zouden moeten gaan spelen is nog niet bekend.