De bioscopen in meerdere delen van China zijn maandag na ruim een half jaar heropend. Alleen in de regio's waar het coronavirus onder controle is, zijn bezoekers weer welkom.

In onder andere Sjanghai zagen in totaal duizenden mensen de film A First Farewell in première gaan. De film draait om twee kinderen die afscheid moeten nemen van hun dove moeder. Verder werden vooral oude films vertoond.

De overkoepelende China Film Administration (CFA) gaf vorige week toestemming voor de openstelling van bioscopen in gebieden waar de kans op een besmetting met het coronavirus klein is. Zo bleven in de bioscopen in de hoofdstad Peking nog dicht vanwege een recente stijging van het aantal besmettingen.

Volgens de richtlijnen van de CFA mag maximaal 30 procent van de capaciteit van de bioscoopzaal benut worden. Filmliefhebbers moeten bovendien van tevoren reserveren en een mondkapje dragen. Leden van verschillende huishoudens moeten 1 meter afstand tot elkaar houden.

De Chinese bioscopen werden eind januari door de overheid gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de Chinese stad Wuhan werd COVID-19 eind december voor het eerst opgemerkt. Sindsdien noteerde het Aziatische land ruim 83.000 gevallen. Tot maandag zijn 4.634 mensen in China overleden aan de gevolgen van het virus.

China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt voor internationale films. Door de coronacrisis zijn inmiddels bioscopen failliet gegaan. Om hoeveel filmtheaters het gaat, is niet bekend.