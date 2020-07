De VRT biedt een aflevering van F.C. De Kampioenen uit 2002 niet meer online aan en zal deze ook niet meer heruitzenden. De Belgische omroep vindt de grappen over een zwart personage neerbuigend, ongepast en niet meer passend bij de huidige tijdsgeest, meldt VRT Nieuws maandag.

In de aflevering Kamer te huur uit 2002 is Dieudonné volgens de VRT veelvuldig het mikpunt van neerbuigende grappen over zijn huidskleur. "Die neger is voor geen krulleke op zijn kop te vertrouwen", zegt bijvoorbeeld het personage Fernand over de man uit Kameroen. Personage Pascale danst in Afrikaanse kleding met bananen op het hoofd.

"Oudere programma’s worden nu gescreend", aldus een woordvoerder van VRT over het besluit om de aflevering van de comedyserie over een slecht presterende voetbalploeg niet meer aan te bieden. "De aflevering blijft wel opgeslagen in het VRT-archief. We gaan de geschiedenis niet uitwissen."

55 Fragmenten uit geschrapte aflevering FC De Kampioenen

F.C. De Kampioenen was te zien van 1990 tot 2011 en kreeg, naast vier speelfilms, in 1994 een Nederlandse remake met als titel De Victorie. Een voor 2021 gepland extra seizoen van de Vlaamse comedyserie staat op losse schroeven na het overlijden van castlid Johny Voners in maart van dit jaar.