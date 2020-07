De comedyserie Barrie Barista en Het Einde Der Tijden is sinds 17 juli te zien op Videoland. De serie met Henry van Loon in de hoofdrol krijgt wisselende kritieken.

de Volkskrant - drie sterren

"Dit is duidelijk een product van de coronacrisis. Zowel inhoudelijk, met het onheil in de wereld als abstracte achtergrond, als in de vorm: het lijkt alsof de acteurs zich aan 1,5 meter afstand hebben gehouden."

"Zo'n afgebakende locatie hoeft niet per se een beperking te zijn, bewijzen de makers. Zolang je maar de juiste acteurs weet te strikken, en dat is de voornaamste attractie van deze op zich eenvoudige serie. In de zes afleveringen van een klein kwartier wandelt er een fraai rijtje Nederlandse comedyacteurs de zaak binnen. Ze krijgen alle ruimte om zich uit te leven."

Trouw - één ster

"Het stereotype van de lispelende Chinees met afgeplakte ogen, dat in circa 1870 al een gedateerde grap was? Alstublieft. Dat van de agressieve Marokkaan met bijbehorend accent? Voilà. Moeizame grappen over verkrachting? Zoek niet verder."

"Missen we hier een of ander metaniveau waar dit wel humor is? Nee. En laat een ding duidelijk zijn: dit flauw vinden heeft niets met politieke correctheid te maken. Dit is gewoon niet goed."

AD - drie sterren

"Een bonte stoet aan klanten trekt voorbij, vaak gespeeld door bekende koppen als Theo Maassen, Ilse Warringa en Gijs Naber (die zichzelf speelt). Ze hebben één overeenkomst: tijdens deze apocalyps is iedereen alle schaamte voorbij."

"Qua insteek heeft de geweldig vormgegeven serie (met afleveringen van nog geen kwartier) voldoende potentie om satire te bedrijven over actuele onderwerpen als racisme, #metoo en veganisme. Die thema's komen ook voorbij, maar het blijven meestal holle excuses voor zoveel mogelijk grove humor."

