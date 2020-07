Voor het eerst sinds de release van de film The Parent Trap in 1998 worden de cast en crew herenigd voor een special. De reünie wordt in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) uitgezonden ter gelegenheid van het 22-jarig jubileum van de film.

Vrijdag plaatste regisseur Nancy Meyers een foto op Instagram met als onderschrift: "Yayyyy! Eindelijk kan ik morgen mijn Parent Trap-nieuws met jullie delen! (Nog steeds geen vervolg.)" Twee dagen later liet ze weten dat er een reünie was opgenomen.

Tijdens die reünie bespreekt de cast de favoriete momenten op de set en vertellen de acteurs over de impact die de film decennia later nog heeft. Ook zullen de castleden de bekendste scènes voordragen.

Achter de schermen bij The Parent Trap. (Foto: Instagram/Nancy Meyers)

Geld inzamelen voor het goede doel

De reünie vindt plaats op het Instagram-account van journalist (en in dit geval moderator) Katie Couric. Tijdens het evenement wordt er geld ingezameld voor de non-profitorganisatie World Central Kitchen, dat zich normaal gesproken inzet om maaltijden te verstrekken na natuurrampen en nu mensen helpt tijdens de coronacrisis.

The Parent Trap gaat over Annie James en Hallie Parker (allebei gespeeld door Lindsay Lohan), die na hun geboorte zijn gescheiden en ieder door een van de biologische ouders zijn grootgebracht. De meisjes leren elkaar later kennen bij een zomerkamp en bedenken een plan om hun gezin weer bij elkaar te brengen.

De special wordt in de nacht van maandag op dinsdag uitgezonden op Courics Instagram, om 3.00 uur Nederlandse tijd.