De releasedatum van de nieuwe Marvel-serie The Falcon And The Winter Soldier is wegens de coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Aanvankelijk zou de serie in augustus op Disney+ te zien zijn, maar de productie van de serie moest worden stilgelegd, meldt The Verge. Disney hoopt binnenkort een nieuwe premièredatum bekend te maken.

De cast en crew van The Falcon and the Winter Soldier was in maart in Praag om daar te filmen voor de serie. Wegens de corona-uitbraak moest dat echter worden gestaakt. Hierover schreef acteur Sebastian Stan op Instagram: "We worden naar huis gestuurd. Te snel. Praag, je zult nog lang in mijn gedachten blijven."

De Marvel-serie gaat verder waar de film Avengers: Endgame eindigde. The Falcon and the Winter Soldier draait om personages Sam Wilson (Anthony Mackie) en Bucky Barnes (Sebastian Stan). Ook keren onder anderen Baron Zemo (Daniel Bruhl) en Sharon Carter (Emily Van Camp) terug. Over de verhaallijn is verder nog weinig bekend. Er is nog geen officiële trailer uitgegeven.

The Falcon And The Winter Soldier is niet de enige Disney+-serie die vertraging oploopt. Ook WandaVision, Loki en Hawkeye verschijnen later dan gepland op de streamingdienst.