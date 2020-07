Martin Koolhoven werkt aan een thriller over de vermeende terreurorganisatie Hofstadgroep, bevestigt de filmmaker zondag aan NU.nl na eerdere berichtgeving in andere media. Programmamaker Sinan Can is als adviseur betrokken bij het filmproject.

Koolhoven, bekend van films als Het schnitzelparadijs en Oorlogswinter, laat aan NU.nl weten "net bezig" te zijn met de productie van de film en het scenario nog niet gereed te hebben. Over de cast en de verschijningsdatum van de film kan de filmmaker nog geen uitspraken doen.

De Hofstadgroep is de naam die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is gegeven aan een groep radicale islamitische jongeren rond Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De organisatie richtte zich volgens het Openbaar Ministerie uit een radicale islamitische geloofsovertuiging op terreurdaden in Nederland.

In 2015 werden twee leden van het vermeende terreurnetwerk vrijgesproken van betrokkenheid bij mogelijke terreurdaden van de groep. Twee andere voormalige leden werden in andere zaken veroordeeld voor het ronselen voor de jihad, de gewapende strijd in naam van de islam, en voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.