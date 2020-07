Tijdens de veiling Hollywood: Legends and Explorers gingen vrijdag, zaterdag en zondag verschillende voorwerpen uit de film- en entertainmentwereld van Hollywood onder de hamer. NU.nl zet de meest in het oog springende voorwerpen op een rij.

Ruimtepak uit 2001: A Space Odyssey levert ruim 330.000 euro op

Naar verluidt zijn de meeste rekwisieten van de Oscarwinnende film 2001: A Space Odyssey uit 1968 vernietigd na de opnames.

Cape uit Superman I en II wisselt voor 120.000 euro van eigenaar

De cape werd gebruikt tijdens de opnames voor beide films, die tussen maart 1977 en oktober 1978 gelijktijdig plaatsvonden.

Auto uit Knight Rider verkocht voor 170.000 euro

Acteur David Hasselhof reed in de Amerikaanse serie Knight Rider (1982-1986) rond in een Pontiac Firebird Transam. Een van de auto's die in de serie werden gebruikt als de pratende computer KITT ('Knight Industries Two Thousand') wisselde voor 170.000 euro van eigenaar.

Door Hugh Hefner gesigneerde Playboy met Marilyn Monroe: 14.000 euro

Marilyn Monroe (1926-1962) stond in december 1953 voor het eerst op de cover van Playboy. De oprichter van het mannenblad, Hugh Hefner (1926-2017), signeerde het exemplaar dat een verkoopprijs had van 50 dollarcent.

Door Banksy bewerkt bankbiljet van 10 Britse pond geveild voor ruim 10.000 euro

De anonieme kunstenaar Banksy bewerkte een bankbiljet van 10 Britse pond, met daarop prinses Diana (1961-1997). Het kunstwerk ging van de hand voor ruim vijf keer de verwachte opbrengst.

Memorabilia NASA ruimtemissie Apollo 11: samen bijna 900.000 euro

De joystick waarmee astronaut Neil Armstrong in 1969 tijdens de eerste maanlanding de raket van ruimtemissie Apollo 11 bestuurde, ging samen met andere gebruiksvoorwerpen van NASA-ruimtemissies voor bijna 900.000 euro van de hand.