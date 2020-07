Een ruimtepak uit de film 2001: A Space Odyssey uit 1968 heeft zondag bij een veiling 370.000 dollar (ongeveer 330.000 euro) opgebracht. Naar verluidt zijn de meeste rekwisieten van de film vernietigd na de opnames van de film van regisseur Stanley Kubrick.

De verwachting was dat het kledingstuk ongeveer 270.000 euro zou opbrengen. Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is van het pak.

Het werd verkocht inclusief bijbehorende laarzen en de kist waarin producent MGM het kledingstuk vervoerde. In 2019 brachten verschillende rekwisieten van 2001: A Space Odyssey samen ongeveer 90.000 euro op.

Het ruimtepak lag sinds 1999, toen de vorige eigenaar het aankocht, in een tegen schadelijke omstandigheden beschermende opslaglocatie.

2001: A Space Odyssey won in 1968 een Oscar voor beste visuele effecten. De film staat hoog in verschillende lijsten die de beste films aller tijden rangschikken.