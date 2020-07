De opnames voor series en films in New York mogen vanaf maandag 20 juli worden hervat, liet burgemeester Bill de Blasio volgens Variety vrijdag weten in een persconferentie. In maart ging de stad in lockdown wegens de grote uitbraak van COVID-19 en werden de opnames stopgezet.

Omdat het aantal ziekenhuisopnames van mensen met het coronavirus de laatste weken flink is gedaald, zijn er een aantal versoepelingen in de maatregelen aangekondigd.

Zo mogen er in New York weer sportevenementen zonder publiek worden georganiseerd en ook mogen de opnames van films en series weer worden hervat, zo kondigde De Blasio aan.

New York is het decor van een groot aantal series en films. Onder meer The Blacklist en Law & Order worden in de stad opgenomen.

In Hollywood in de staat Californië mogen sinds begin juni weer films en series worden opgenomen. Wel onder strikte voorwaarden: producties mogen pas van start gaan na toestemming van ambtenaren die de publieke gezondheid monitoren en hierop handhaven.

Vanwege de coronacrisis liggen de opnames van films en series in Hollywood en de rest van de Verenigde Staten al maanden grotendeels stil, met uitstel van premières als gevolg. Veel bestaande series eindigden hun seizoen met minder dan het geplande aantal afleveringen, omdat de opnames door de pandemie niet op tijd konden worden afgerond.