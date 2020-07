Ryan Gosling en Chris Evans gaan de hoofdrollen spelen in een nieuwe thriller van de makers die eerder meewerkten aan Avengers: Endgame. The Grey Man, die te zien zal zijn op Netflix, is gebaseerd op de thrillers van auteur Mark Greaney.

De broers Joe en Anthony Russo, die eerder Avengers: Endgame en Captain America: The Winter Soldier regisseerden, gaan de actiethriller regisseren. Evans speelde in beide films mee.

Het verhaal draait om een voormalig CIA-agent (Gosling), die inmiddels werkt als huurmoordenaar. Hij wordt op de hielen gezeten door een ex-collega (Evans), die nu geldt als zijn aartsvijand.

Volgens Variety wordt er 200 miljoen dollar uitgetrokken voor de film (ruim 175 miljoen euro) en is het de bedoeling dat er na deze film nog meer delen volgen. In de boekenreeks van The Grey Man zijn inmiddels negen delen verschenen.

"We willen een franchise en een bijbehorend universum creëren", zegt regisseur Joe Russo, die ook het script van de thriller heeft geschreven. Het is de bedoeling dat de opnames in 2021 van start gaan.

The Grey Man van Mark Greaney kwam uit in 2009. In Nederland verscheen het boek onder de titel De Grijze Man.