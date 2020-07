Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder meer Patriots Day met Mark Wahlberg en Along Came a Spider met Morgan Freeman.

Series

Cursed

In Cursed speelt Katherine Langford, bekend van 13 Reasons Why, de rol van de rebelse Nimue. In haar zoektocht naar de legendarische magiër Merlijn bundelt zij de krachten met de mysterieuze huurling Arthur.

Dicte

In het derde seizoen van deze Deense misdaadserie stapt de titelheldin in het huwelijksbootje. Maar het duurt niet lang voordat de misdaadjournaliste een nieuwe zaak voor haar kiezen krijgt, en die is persoonlijker dan ooit.

Suits

Ook de eerste tien afleveringen van het achtste seizoen van Suits staan nu op Netflix. De overige zes afleveringen van deze populaire advocatenserie zullen later aan de streamingdienst worden toegevoegd.

168 Suits Season 8 First Look

Skin Decision: Before and After

In Skin Decision: Before and After volgen we de dagelijkse praktijk van dokter Sheila Nazarian en verpleegkundige Jamie. Dit duo ontvangt de meest uiteenlopende cliënten die iets aan hun lichaam willen veranderen. Deze realityserie vertelt de verborgen verhalen achter deze chirurgische ingrepen.

The Business of Drugs

Zoals de titel al weggeeft, belicht deze nieuwe docuserie de internationale handel in narcotica. Voormalig CIA-analyst Amaryllis Fox reist de hele wereld over om deze schimmige business in kaart te brengen.

Films

Fatal Affair

In deze zwoele thriller laat de getrouwde Ellie zich verleiden door haar ex-vriend David. Maar wanneer haar huwelijk in gevaar komt, besluit zij het contact met haar oude vlam te verbreken. David laat zich echter niet zomaar aan de kant zetten.

Flight

Piloot Whip Whitaker wordt gezien als een held, omdat hij tijdens een vliegtuigcrash het hoofd koel hield en zo tientallen mensen redde. Maar een onderzoek naar het ongeluk plaatst de vliegenier in een heel ander daglicht. Denzel Washington werd voor zijn bijzondere rol genomineerd voor een Oscar.

Patriots Day

In 2013 pleegden twee broers een terroristische aanslag tijdens de marathon van Boston, waarbij drie doden en honderden gewonden vielen. In Patriots Day worden deze dag en de klopjacht naar de daders gereconstrueerd. Mark Wahlberg kruipt in de huid van een politieagent die een belangrijke rol speelt in de zoektocht naar de aanslagplegers.

150 Patriots Day - officiële trailer

The Foreigner

Een timide restauranthouder zint op wraak nadat zijn dochter is omgekomen bij een bomaanslag. Hij hoopt dat een hooggeplaatste politicus hem kan helpen in zijn zoektocht naar de daders. Deze aardige actiethriller is vooral de moeite waard dankzij actieveteranen Jackie Chan en Pierce Brosnan in de hoofdrollen.

Along Came a Spider

Na Kiss the Girls kruipt Morgan Freeman opnieuw in de huid van forensisch psycholoog Alex Cross. Deze keer krijgt hij te maken met een mysterieuze ontvoeringszaak in Washington. Gebaseerd op de gelijknamige misdaadroman van James Patterson.

